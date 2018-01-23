Ярославль, 23 января, 2018, 15:28 — ИА Регнум. УФАС по Ярославской области рассмотрит заявление мэра Ярославля Владимира Слепцова о переводе коммунальных платежей в единый расчетный центр, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ведомство запросило у редакции ИА REGNUM материалы общегородского совещания от 12 января, на котором Слепцов потребовал от своих подчиненных перехода 41 управляющей компании Ярославля на обслуживание в единый расчетно-кассовый центр, ссылаясь на «указ губернатора».

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

Аудиозапись прямой трансляции совещания была передана в антимонопольное ведомство. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, свое обращение в ФАС подготовили ряд управляющих компаний Ярославля. Авторы обращения говорят о том, что мэр города неверно трактует указ губернатора, который касается только муниципального сектора ЖКХ региона.

«В соответствии с частью 1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. В данном случае обязанность по заключению договора законодательно не закреплена. Таким образом, действия главы города, по принуждению к заключению договора, направлены на ограничение конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в обращении, которое подготовили частные управляющие компании Ярославля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, региональный ФАС уже выносил решение о недопустимости навязывания услуг «ЯрОблЕИРЦ» со стороны региональных чиновников. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.