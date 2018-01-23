Киев, 23 января, 2018, 15:23 — ИА Регнум. Депутаты верховной рады рассмотрят законопроект, снимающий с госслужащих ответственность за незаконное обогащение, сообщает 23 января Центр противодействия коррупции.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Согласно сообщению, соответствующий закон №7499 был зарегистрирован в украинском парламенте депутатами от партии «Блок Петра Порошенко». Закон указывает, что ответственность чиновники должны будут нести только тогда, когда их имущество будет приобретено явно незаконным путем.

В случае, если госслужащий получил дорогую машину или жилье в подарок или купил в автосалоне или у риелтора, то независимо от стоимости имущества чиновник не будет привлекаться к ответственности, даже если автомобиль или дом стоят в несколько раз больше, чем годовой доход госслужащего.

Читайте также: Почему Порошенко тормозит создание высшего антикорруционного суда?

На данный момент за получение имущества, не соответствующего доходам чиновника, ему грозит от двух до 10 лет тюрьмы. С принятием закона с госслужащих будет снята всякая ответственность за незаконное обогащение, считают в Центре противодействия коррупции.

Напомним, борьба с коррупцией — один из ключевых пунктов для европейских «партнеров», требующих от Украины реформ. В то же время борьба с коррупцией — одна из самых больных тем в стране, поскольку большинство граждан не верят в то, что коррупция может быть искоренена.

Читайте также: Большая распродажа Украины: инвесторов привлекают английским правом