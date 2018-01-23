Бишкек, 23 января, 2018, 15:10 — ИА Регнум. «Что скрывать, поток капитала направляется в те районы, откуда больше выходцев — чиновников и депутатов. Так как, кто сильнее, тот и перетягивает на себя и бюджетные, и грантовые, и кредитные средства. А другие регионы остаются ни с чем. Усилилось региональное лобби», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков, выступая на мероприятии, посвященном вопросам развития регионов Киргизии. Об этом 23 января, сообщила пресс-служба главы государства.

Government.ru Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков

Киргизстанский лидер, высказал мнение, что именно поэтому в стране сложилась такая разница в уровне социально-экономического развития и уровне доходов населения в разных регионах. Это, по его словам, приводит к тому, что трудоспособное население отстающих регионов стремится переселиться в более благополучные районы.

«Город Бишкек и Чуйская область превратились в зону, куда из регионов прибывает непрерывный поток мигрантов. Отток населения приводит к нехватке квалифицированных рабочих ресурсов на местах и способствует уменьшению потенциала регионов. Уже не годится полагаться на то, что сам рынок устранит все эти проблемы», — подчеркнул президент.

Также Жээнбеков акцентировал внимание на том, что сейчас Российско-Киргизский фонд развития распределяет льготные кредиты по заниженным ставкам без определенного плана и системы, а также без учета региональных потребностей.

Он отметил, что открытие новых производств, связанных с переработкой сельхозпродукции, позволит увеличить закупочные цены на местах. А это, в свою очередь, благотворно повлияет на развитие фермерских хозяйств.

«Бюджетные и инвестиционные средства должны распределяться равномерно, в соответствии с интересами и спецификой каждого региона. Каждая область должна иметь собственный бренд. Я дал поручение Российско-Киргизскому фонду, Гарантийному фонду и Айыл банку. Они должны отдавать приоритет проектам, направленным на открытие производства в сельской местности», — резюмировал глава государства.

ИА REGNUM напоминает, что Российско-Киргизский фонд развития был учрежден в 2014 году в соответствии с Соглашением о развитии сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, подписанном правительствами России и Киргизии.

Главная функция фонда заключается в предоставление работающим в Киргизской Республике компаниям и бизнесменам кредитов с более выгодными, в сравнении с другими финансовыми организациями, условиями.

За время своего существования РКФР профинансировал около 700 проектов. В том числе в период с ноября 2014 года по март 2017 года выделил $202 млн (11 млрд 438,5 млн рублей по текущему курсу) кредитов на реализацию различных бизнес-идей, из которых 88 относятся к сфере сельского хозяйства.