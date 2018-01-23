Чебоксары, 23 января, 2018, 15:08 — ИА Регнум. В Чувашии с 15 августа 2018 года планируют закрыть около 30 межмуниципальных автобусных маршрутов и изменить конечные станции ещё шести маршрутов. Соответствующий проект постановления разработал минтранс Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Алексей Радченко ГУП «Чувашавтотранс»

В ведомстве отмечают, что документ планирования разработан на основании обследования пассажирских потоков на межмуниципальных маршрутах в Чувашии, проведённых ООО «Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры». Государственный контракт с институтом был заключён в октябре 2017 года.

«Документ планирования разработан в целях обеспечения бесперебойного транспортного обслуживания населения. Он предусматривает установление начальных и конечных пунктов для транспортных средств, следующих по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в рамках действующей маршрутной сети. Также предусматривается отмена межмуниципальных маршрутов и корректировка расписаний, изменение вида, класса и вместимости используемых транспортных средств», — отмечается в пояснительной записке.

Изменение видов сообщения не предусмотрено.

Согласно документу, в Чувашии в настоящее время действуют 335 межмуниципальных маршрутов. Из них с 15 августа 2018 года планируется закрыть 27 маршрутов (или 8% от общего числа маршрутов). Большинство из них — это маршруты, следующие из Чебоксар до других населённых пунктов: в частности, в Кугеси (маршрут №102-т), Цивильск (№103), Марпосад (№113), Мамги (№№145-к, 345), Ойкасы (№184), Вурманкасы (№185), Новочебоксарск (№№ 226, 232, 337), Шоркасы (№539), Таганаши (№562), Юськасы (№548), Штанаши (№620), Б. Чеменево (№639), Бахтигильдино (№642), Сеспель (№673), Юнга (№389), Икково (№231).

В минтрансе заявляют, что проект постановления «согласован без замечаний» органами местного самоуправления, по территории которых проходят отменяемые маршруты. Согласно федеральному закону, перевозчиков отменяемых маршрутов должны уведомить не позднее 180 дней в случае принятия данного решения.

Ещё по шести маршрутам предусмотрено изменение начального и конечного пунктов отправления, а также проведение открытого конкурса. Остальные маршруты остаются без изменений.

Поясняется, что первый документ планирования подготавливается на период до 1 января 2020 года, последующие документы утверждаются на пятилетний период. И подчёркивается, что «в целях выявления воздействия проекта постановления на субъекты предпринимательской деятельности проведена углубленная оценка регулирующего воздействия».

По данным минтранса, в настоящее время автобусным сообщением охвачено 1068 населенных пунктов Чувашской Республики, из них межмуниципальными автобусными маршрутами — 482 населенных пункта. На территории региона перевозка пассажиров организована по 329 автобусным межмуниципальным маршрутам, из них 102 — междугородные, 227 — пригородные. В перевозках по межмуниципальным маршрутам участвуют 47 перевозчиков: ГУП «Чувашавтотранс», восемь организаций и 39 индивидуальных предпринимателей.