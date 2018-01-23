Москва, 23 января, 2018, 15:08 — ИА Регнум. В Москве в районе строительства перегонных тоннелей от станции метро «Фонвизинская» до станции «Петровско-Разумовская» горит техническое здание.

ИА REGNUM

Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Инцидент произошел в районе улицы Милашенкова.

На фото видно, что от огня уже начала плавиться конструкция здания.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС РФ. Также прибыли машины скорой помощи.

Причины пожара не уточняются. Данные о пострадавших пока не поступали.