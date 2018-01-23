Оренбург, 23 января, 2018, 15:03 — ИА Регнум. В Оренбургской области 23 января продолжает бушевать сильный ветер. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, из-за повреждения ураганом кровли пришлось отменить занятия в Детском эколого-биологическом центре в Оренбурге.

Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области Кровля лицея №8 в Оренбурге не выдержала разгула стихии

Ураганом оторвало часть крыши и завернуло кровлю на противоположную сторону на площади 60 квадратных метров. В момент происшествия в здании находились 34 ребёнка. На время ремонта детей отпустили домой. В здании остались 10 преподавателей. Угрозы жизни и здоровью людей нет.

Также в Оренбурге от ветра пострадало здание лицея № 8. Ветром загнуло кровлю на площади 30 квадратных метров. Занятия отменили, школьников отпустили домой.

В селе Сухоречка Илекского района на здании местной школы, где обучается 60 человек, ураган загнул кровлю на площади 80 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по региону, учебный процесс не прерывался. Опасную территорию огородили.

В селе Претория Переволоцкого района разгулявшаяся стихия повредила кровлю в детском саду. В здании находились 24 ребёнка, все они отпущены домой.

Напомним, что ранее на территории Оренбургской области МЧС предупреждало об урагане и об усилении порывов ветра днём 23 января.

Добавим, что в Оренбурге от ненастья пострадала крыша областного драмтеатра (последствия уже ликвидированы), а также кровля жилого дома и детского сада в посёлке Чебеньки Оренбургского района.