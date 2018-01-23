Кадьяк, США, 23 января, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Жителям Аляски рекомендовано немедленно эвакуироваться из-за приближающегося цунами. Экстренное сообщение было распространено 23 января национальной метеорологической службой США.

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«Если вы находитесь в прибрежном районе двигайтесь вглубь континента на возвышенность», — говорится в сообщении ведомства.

Причиной цунами стало мощное землетрясение магнитудой 8,2, которое произошло в 282 километрах к юго-востоку от города Кадьяк. Эпицентр толчков находился на глубине 19 километров.

С призывом об эвакуации также выступили правоохранительные органы и власти Кадьяк на южном побережье Аляски.

Угроза цунами также объявлена в штатах Вашингтон, Гавайи и на побережье Канады.