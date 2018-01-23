Ярославль, 23 января, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля не выполнила 136 решений судов по проведению капремонта многоквартиных домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат областной думы Сергей Балабаев.

Yarregion.ru Капитальный ремонт в Ярославле

По просьбе депутата прокуратура Ярославской области запросила информацию в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля о количестве домов, которые ожидают капремонта по закону «О приватизации».

«По информации прокуратуры области на исполнении в мэрии Ярославля находятся 136 судебных решений о капитальном ремонте домов по закону «О приватизации». На эти цели необходимо более 800 миллионов рублей. Почему в среднем в год депутаты муниципалитета выделяют в бюджете на исполнение этих решений около 30 миллионов — не известно. При таком раскладе последнее решение из этих 136 будет исполнено через 30 лет», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы Сергей Балабаев.

По информации прокуратуры области, размер финансирования по этому вопросу в 2017 году был увеличен до 38,3 млн рублей в год.

Капремонт делают в порядке очереди вступления решений суда в законную силу.

Прокурор Ярославля направил в мэрию письмо о необходимости принятия решений по исполнению судебных решений. В тоже время прокуратура отметила бездействие судебных приставов, которые не направляют мэру Ярославля письма с требованием дать ответы — почему не исполняются решения судов.