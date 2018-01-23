Мэрия Ярославля выполнит решения судов по капремонту через 30 лет
Ярославль, 23 января, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля не выполнила 136 решений судов по проведению капремонта многоквартиных домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат областной думы Сергей Балабаев.
По просьбе депутата прокуратура Ярославской области запросила информацию в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля о количестве домов, которые ожидают капремонта по закону «О приватизации».
«По информации прокуратуры области на исполнении в мэрии Ярославля находятся 136 судебных решений о капитальном ремонте домов по закону «О приватизации». На эти цели необходимо более 800 миллионов рублей. Почему в среднем в год депутаты муниципалитета выделяют в бюджете на исполнение этих решений около 30 миллионов — не известно. При таком раскладе последнее решение из этих 136 будет исполнено через 30 лет», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы Сергей Балабаев.
По информации прокуратуры области, размер финансирования по этому вопросу в 2017 году был увеличен до 38,3 млн рублей в год.
Капремонт делают в порядке очереди вступления решений суда в законную силу.
Прокурор Ярославля направил в мэрию письмо о необходимости принятия решений по исполнению судебных решений. В тоже время прокуратура отметила бездействие судебных приставов, которые не направляют мэру Ярославля письма с требованием дать ответы — почему не исполняются решения судов.