Мурманск, 23 января, 2018, 15:00 — ИА Регнум. АО «Мурманский морской рыбный порт» (ММРП) может потерять право управления причалами. Договор с территориальным управлением Росимущества по Мурманской области скоро утратит силу. Сегодня, 23 января, в Росимуществе состоится совещание, на котором должно быть принято решение по работе Мурманского рыбного порта.

Tom Thiel Закат солнца в порту, Мурманск

Пока неясно, стремится ли федеральное правительство исправить ситуацию. Если текущий договор не будет продлен, то с 1 февраля работа ММРП, причаливание судов и их разгрузка станут незаконными. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, порт сотрудничает с более чем 400 рыболовецкими и рыбоснабжающими организациями. Если на смену ММРП придет другая компания, то она едва ли сможет быстро наладить рабочий процесс, учитывая, что вся инфраструктура по перевалке рыбы принадлежит ММРП.

Акционерное общество «Мурманский морской рыбный порт» с 2008 года управляет федеральным имуществом — причалами северного и южного районов порта, причалами угольной базы и пирсами. Договор о доверительном управлении заключен с Территориальным управлением Росимущества по Мурманской области, и срок его истекал 15 февраля 2018 года. Руководство порта озаботилось продлением соглашения заранее и в июле 2017 года направило правительству РФ обращение о заключении концессии. После одобрения идеи Министерством экономразвития вопрос был отложен до октября.

26 октября после совещания в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом территориальное управление Росимущества уведомило «ММРП» о досрочном расторжении договора доверительного управления: срок сократился на 15 дней. Порт должен прекратить работу уже 30 января. Неоднократные обращения портовиков в Минэкономразвития и Росимущество остались без ответа.

«Неопределенность по вопросам эксплуатации гидротехнических сооружений портовой инфраструктуры после истечения срока действия договора может повлечь за собой коллапс в транспортной обработке пищевой скоропортящейся продукции и полную остановку всей деятельности Мурманского морского рыбного порта как оператора морского терминала», — рассказывает Олег Креславский, управляющий АО «Мурманский морской рыбный порт».

Ситуация осложняется тем, что в начале года заканчивается срок двухлетнего моратория на ловлю мойвы — одного из самых популярных видов рыбы в Мурманской области. Это означает, что на Мурманский морской рыбный порт возлагаются дополнительные объемы по перевалке продукции уже в феврале-марте. Первые суда на ловлю мойвы выходят из порта сегодня, 23 января.

Кроме «ММРП», другого места для выгрузки 82 000 тонн мойвы (такова квота 2018 года) в Мурманске нет. По словам экспертов, срыв доставки мойвы на берег повлечет экономические потери для рыбного порта и рыболовецких организаций. Если вопрос с причалами не будет решен до начала февраля, суда пойдут разгружаться в другие порты — Калининград, Санкт-Петербург и Киркенес. Соответственно, в случае сбоя в работе рыбного порта Мурманску и всему Северо-Западу России стоит ждать роста цен на товар.