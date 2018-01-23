Берлин, 23 января, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Россия — «величайшая угроза на континенте». Такое заявление сделал глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд еще в середине января на заседании военного комитета НАТО в Брюсселе. Однако его европейские коллеги по альянсу придерживаются более дипломатичной позиции. Об этом 22 января сообщает Deutsche Welle.

Nicolas Raymond НАТО

Одним из ключевых вопросов, вынесенных на повестку дня на заседании комитета, стала адаптация командной структуры НАТО. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кёртис Скапарротти среди аргументов в пользу необходимости этой реформы привел «изменение стратегической окружающей среды», а именно: «возрождение России как стратегического соперника, рост беспорядков и нестабильности в Африке и на Ближнем Востоке, а также терроризм».

«Мы характеризуем Россию как соперника, который находится с нами на равных. И мы, очевидно, внимательно следим за всем развитием и модернизацией, а также принимаем все меры, необходимые для того, чтоб быть готовыми к любому развитию событий», — отмечает председатель военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел.

И хотя Скапарротти напрямую не назвал Россию «величайшей угрозой на континенте», бывший посол США на Украине и в Узбекистане, а сейчас директор Центра по Евразии Atlantic Council Джон Хербст различий в позиции Данфорда и Скапарротти не видит. Разве что «в контексте НАТО генерал Скапарротти должен говорить с немного большей осторожностью», отмечает Хербст.

Такая позиция в принципе характерна для людей, занимающих ключевые посты в администрации Трампа, отмечает эксперт Немецкого фонда имени Маршалла в Брюсселе Бруно Лете. Так, министр обороны Джеймс Меттис, госсекретарь Рекс Тиллерсон, советник президента США по вопросам нацбезопасности Герберт Макмастер — все они видят в политике России «угрозу международному порядку».

Однако европейцы и американцы иногда видят вещи по-разному, подчеркивает Лете.

«Не совершенно по-разному, но в Европе существует позиция, согласно которой вовлечение России необходимо; Россию следует воспринимать не только как потенциальную угрозу или соперника, есть европейцы, надеющиеся, что Россия также может быть и партнером», — отмечает эксперт.

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И причина этому простая: для Европы Россия — сосед, и изменить это невозможно. «А для США Россия — еще одна отдаленная страна», — добавляет Лете. При этом эксперт отмечает, что различия в подходе между Западной и Восточной Европой — клише, однако в этом клише есть определенная доля правды.

Эти различия относительно того, насколько далеко может заходить диалог с Россией, являются скорее тактическими, добавляет Бруно Лете, а на стратегическом уровне эксперт видит «трансатлантическое единство».

«Важно не опускать руки в отношении России», — подытоживает эксперт, хотя, по его мнению, все еще существует ряд вопросов, где на данном этапе Запад не может быть партнером РФ, в их числе проблема Крыма и Донбасса, Грузия, Нагорный Карабах и Приднестровье.

Напомним, что 16—17 января начальники генштабов поддержали предложение военного командования НАТО о проведении реформы командной структуры организации. Однако ее утверждение — вопрос политический, который будут рассматривать министры обороны стран альянса уже в феврале.