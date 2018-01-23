Степанакерт, 23 января, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Президент Нагорного Карабаха Бако Саакян сегодня в Степанакерте принял участие в заседании военного совета Армии обороны Карабаха, посвященного подведению итогов 2017 года и планам на 2018 год.

Photolure Бако Саакян

Как сообщает пресс-служба президента Нагорного Карабаха, в своем выступлении Бако Саакян коснулся масштабных работ, проведенных в 2017 году в сфере военного строительства, дал поручения по надлежащей реализации намеченных на 2018 год программ.

Саакян в целом дал удовлетворительную оценку работам, проведенным в сфере в 2017 году, отметив, что их результаты очевидны.

Президент Карабаха подчеркнул, что поставленные задачи важны и потребуют ежедневной координированной и кропотливой работы всех звеньев командного состава.

«Уверен, что наша армия, как всегда, в состоянии эффективно решить поставленные перед ней задачи. Государство в свою очередь продолжит уделять внимание сфере военного строительства, сделает все возможное для повышения боеспособности вооруженных сил, решения социальных проблем военнослужащих», — отметил в своем выступлении президент НК.