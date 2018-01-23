Рыбинск, Ярославская область, 23 января, 2018, 14:30 — ИА Регнум. Жители 13 дворов в Рыбинске самостоятельно оформили проектно-сметную документацию для благоустройства своих придомовых территорий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города Рыбинска.

Администрация города Рыбинска В ремонт дворов придется вложиться

Там отмечают, что эти адреса будут приоритетными в программе формирования комфортной городской среды, по которой начнутся работы.

Для того, чтобы попасть в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории ГО город Рыбинск», по требованиям Минстроя жители должны проявить активность и определить степень своего участия при благоустройстве своего двора.

Если в прошлом году рыбинцы выбирали трудовое участие — сажали деревья и устанавливали скамейки, то в этом стали подключаться финансовым ресурсом. Жители 13 дворов объединились, обсудили, какой они хотят видеть свою территорию, и самостоятельно заказали проектно-сметную документацию.

«Готовность финансирования проектно-сметной документации сегодня является ключевым условием для вхождения территории МКД в программу благоустройства. Горожане начинают это осознавать и проявляют интерес к местам, где они живут. Мы готовы идти навстречу инициативам жильцов. Единственное возможное ограничение для вхождения в программу благоустройства — объемы финансирования. Но жители, которые по этой причине не попадут в программу на текущий год, уже гарантированные претенденты для включения в нее в последующие периоды», — пояснила и. о. директора департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Сбор денег жителям предлагают вести через управляющую компанию по статье «Содержание и ремонт жилья». Как отмечают в администрации города Рыбинск, суммы, разбитые на длительный период, будут незначительными и не станут существенной нагрузкой для семейного бюджета горожан. Такую форму выбрали уже жители улиц Рокоссовского, Расторгуева, Бабушкина, Либкнехта, проспектов Серова и Ленина.

Дополнительный сбор организовали собственники с улиц Луговая, Лосевская и проспект Мира.

Жителям пришлось все делать «с нуля»: собирать общие собрания, выбирать старшего, узнавать подробности участия. Но в итоге им удалось заказать проект реконструкции, в который они включили и парковку для автомобилей, и детский городок.