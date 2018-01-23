Абу-Даби, 23 января, 2018, 14:28 — ИА Регнум. Официальные военные лица Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что вооруженные силы были проинструктированы на счет недопустимости эскалации конфликта с Катаром, сообщает 23 января Reuters.

Magspace.ru Отношение Саудовской Аравии и Катара

В частности, военные самолеты ОАЭ будут совершать полеты по альтернативному маршруту, через воздушное пространство Саудовской Аравии, чтобы избежать нежелательных инцидентов, подчеркнул бригадный генерал Хелал Саид аль-Кубаиси.

Напомним, 22 января ОАЭ обвинили Катар в перехвате гражданской авиации эмиратов военными истребителями. Доха отвергла подобные обвинения.

В свою очередь, Катар обвинил ОАЭ в нарушении воздушного пространства королевства 21 декабря 2017 года, а также 3 января 2018 года. Абу-Даби также отвергает возложенные на нее обвинения.

Причиной острых противоречий между государствами являются, как отмечают эксперты, различные взгляды на внешнюю политику. Так, Доха начала сближение с Ираном, что привело к дипломатическому кризису в регионе.

Обвинив Катар в поддержке террористов, ряд стран Персидского залива, в числе которых ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и Египет, разорвали в июне 2017 года дипломатические отношения с Дохой. Напряжение в связях между региональными государствами сохраняется и по сей день.