Оренбург, 23 января, 2018, 14:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области после скандального видео с участием оренбургских высокопоставленных чиновников, опубликованного в интернете, кардинальные последствия. Губернатор Юрий Берг принял решение об увольнении руководства ведомства — министра и его трёх заместителей, сообщила корреспонденту ИА REGNUM вице-губернатор региона Вера Баширова.

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Таким образом, артистическая карьера оказалась неудачной для чиновников, а минлесхоз — обезглавленным. Напомним, что в сети интернет 22 января опубликован видеоролик, где чиновники министерства играют разные роли, например, предстают переодетыми в женские наряды, исполняют танец на шесте, министр Виктор Тонких с нагайкой дирижирует оркестром из подчинённых. Общество активно обсуждает скандальный миниспектакль.

«Оренбургские чиновники из минлесхоза сняли очень странный клип. С другой стороны — эти мужики по долгу службы разбираются в грибах», — прокомментировал Telegram-канал Mash.

По словам Веры Башировой, госслужащие пытались сделать шуточные поздравительные ролики, но шутки оказались грубыми. Сотрудники минлесхоза использовали недопустимые формулировки, поведение чиновников не соответствует моральному кодексу госслужащего. Поэтому на уровне руководства Оренбургской области принято решение об отставке.

В мессенджерах заметили, что оренбургские чиновники переплюнули ульяновских курсантов, которые тоже скандально пошутили. Однако в случае с молодыми людьми обошлось без отчислений. Если за курсантов массово вступилось студенчество, то для отдельных оренбургских чиновников шутка может стать крахом карьеры.