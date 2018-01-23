Москва, 23 января, 2018, 14:08 — ИА Регнум. Совокупный объём реализации китайских автомобилей в России в 2017 году составил, по данным аналитиков агентства «Автостат», 31 905 единиц, что на 4% больше итогов 2016 года, тогда продажи составили 30 736 единиц.

Swoolverton Автомобиль Lifan

В рейтинге популярности китайских новинок на российском рынке уже седьмой год подряд традиционно удерживает лидерство Lifan, продавший в России 16 964 единицы своей продукции, что меньше уровня 2016 года примерно на 3%, но тем не менее занимает 53% продаж в структуре китайского импорта.

Второе место за брендом Chery, реализовавшим в России 5905 автомобилей и прибавившим по итогам года 24%.

Третье место в ТОПе по праву достаётся Geely, чьи продажи несмотря на почти двукратное снижение остались всё ещё на уровне — 2234 автомобилей.

Напомним, что китайские производители, как известно, с большим запозданием представляют на зарубежных авторынках свои новейшие разработки, ориентируя их, в первую очередь, на внутрикитайский рынок. Так, ранее сообщалось, что в России сейчас продаётся первая модификация популярного Geely Emgrand 7, в то время, как в Китае уже представили третий рестайлинг седана. Вероятно, не самые высокие позиции продаж китайских автомобилей на российском рынке обусловлены таким ориентированием китайского производителя на гигантский внутренний рынок.