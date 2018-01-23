Гибелью трех человек на ж/д-путях в Москве занялись следователи
Москва, 23 января, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Обстоятельства гибели трех человек и ранении еще одного человека на железнодорожных путях в Москве намерены выяснить следователи следственного управления на транспорте СК России, сообщает 23 января пресс-служба ведомства.
По данным предварительным данным, один из инцидентов произошел на станции «Москва — Савеловская», где двое мужчин в алкогольном опьянении попытались пересечь железнодорожные пути в первом часу ночи и угодили под электричку сообщением «Апрелевка — Перово».
«Один из них от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, другой — в крайне тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
Второй инцидент произошел на платформе «Тимирязевская» Савеловского направления Московской железной дороги. Проходящий поезд сообщением «Москва — Белорусская — Шереметьево» насмерть сбил двух мужчин, личности которых в настоящее время устанавливаются.
В ходе проверок следователи установят все обстоятельства данных инцидентов и на основании проверки примут процессуальные решения.
Следственное управление в очередной раз призывает граждан быть бдительным на объектах транспортной инфраструктуры и соблюдать правила безопасности.
Ранее в подмосковном Реутове мужчина был раздавлен поездом при попытке взобраться на платформу. Следователи начали проверку по факту гибели мужчины.
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