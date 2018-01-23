Москва, 23 января, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Обстоятельства гибели трех человек и ранении еще одного человека на железнодорожных путях в Москве намерены выяснить следователи следственного управления на транспорте СК России, сообщает 23 января пресс-служба ведомства.

Pxhere.com Железнодоржный состав

По данным предварительным данным, один из инцидентов произошел на станции «Москва — Савеловская», где двое мужчин в алкогольном опьянении попытались пересечь железнодорожные пути в первом часу ночи и угодили под электричку сообщением «Апрелевка — Перово».

«Один из них от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, другой — в крайне тяжелом состоянии доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Второй инцидент произошел на платформе «Тимирязевская» Савеловского направления Московской железной дороги. Проходящий поезд сообщением «Москва — Белорусская — Шереметьево» насмерть сбил двух мужчин, личности которых в настоящее время устанавливаются.

В ходе проверок следователи установят все обстоятельства данных инцидентов и на основании проверки примут процессуальные решения.

Следственное управление в очередной раз призывает граждан быть бдительным на объектах транспортной инфраструктуры и соблюдать правила безопасности.

Ранее в подмосковном Реутове мужчина был раздавлен поездом при попытке взобраться на платформу. Следователи начали проверку по факту гибели мужчины.

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