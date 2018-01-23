Москва, 23 января, 2018, 14:02 — ИА Регнум. В России могут создать новую орбитальную станцию в случае прекращения работы МКС. Об этом 23 января заявил первый заместитель гендиректора РКК «Энергия» Евгений Микрин во время «Королёвских чтений» в Москве.

NASA МЛМ «Наука» (эскиз)

«Может быть создана российская орбитальная станция. Планируется, что она будет состоять из пяти модулей и должна будет обеспечить работу экипажа из трех человек», — сказал Микрин.

Планируется, что станция будет состоять из пяти модулей. Её масса должна составить около 60 тонн.

Микрин отметил, что базовым модулем новой станции будет научно-энергетический модуль. При этом к вновь разрабатываемым модулям будут относиться шлюзовой и трансформируемый модуль.

По словам Микрина, в дальнейшем планируется создание полноразмерных обитаемых модулей, которые будут использоваться в составе орбитальных космических станций и по лунной программе.

Также он напомнил, что на 2024 год запланирован полёт и стыковка нового российского пилотируемого космического корабля «Федерация».