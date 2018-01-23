Джуно , США, 23 января, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Подводное землетрясение магнитудой 8,2 у побережья Аляски в северной части Тихого океана может спровоцировать цунами на островах архипелага Самоа, соответствующее предупреждение опубликовала 23 января служба Национального центра предупреждения о цунами США.

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Сообщение центра адресовано руководителям ответственных служб, журналистам и общественным деятелям.

Отмечается, что риск цунами для островов архипелага Самоа, расположенного в южной части Тихого океана, все еще в стадии оценки.

Специалисты центра рекомендовали поддерживать усиленное внимание к угрозе в течение ближайших суток.

Напомним, мощные подземные толки произошли в заливе Аляска на глубине 19 километров в 278 км к юго-востоку от города Кадьяк. Ранее специалисты национального центра предупреждения о цунами США предупредили об опасности цунами на побережье Аляски и западном побережье Канады.

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