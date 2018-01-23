Москва, 23 января, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Фильм «Смерть Сталина» сделан специально, чтобы оскорбить Россию и ее население, однако Минкультуры не обладает рычагами для запрета выхода на экраны фильмов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, об этом заявила депутат Госдумы Елена Драпеко («Справедливая Россия») журналистам.

Цитата из к/ф «Смерть Сталина». Реж. Армандо Ианнуччи. 2017. Великобритания — Франция Похороны Сталина

Председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков заявил, что общественные деятели вместе с общественным советом при Минкультуры направят письмо министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой приостановить действие прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи для более тщательного анализа картины на предмет соответствия российскому законодательству.

«Нынешнее законодательство не дает Министерству культуры достаточных рычагов для того, чтобы не допускать выхода на экраны вот такой поганой продукции, которая подрывает устои Российского государства», — отметила Драпеко.

Ей понятно, что фильм — «элемент информационной войны» и «сделан специально, чтобы оскорбить Россию и ее население».

«Вопрос в том, кто привез этот фильм в Россию, отдублировал его на русский язык и договорился с прокатными сетями, которые согласились его показать. Ведь если у него есть прокатное удостоверение, то завтра он пойдет по кабельным сетям телевидения», — указала парламентарий.

При этом, по мнению Драпеко, предложение приостановить действие прокатного удостоверения нельзя расценивать как цензуру.

«Цензура — это запрещение до, а тут мы усматриваем элементы нарушения законодательства, поэтому просим приостановить действие (прокатного удостоверения)», — заявила Драпеко.