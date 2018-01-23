Москва, 23 января, 2018, 14:02 — ИА Регнум. Прогнозы синоптиков сбылись — впервые за почти два месяца в столицу пришла настоящая снежная зима. Ночь на 23 января в Москве стала самой морозной с декабря 2017 года. Температура воздуха опустилась до 12,5 градусов мороза, а в некоторых районах Московской области и до минус 20, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-река покрыта льдом

Морозы повлияли на работу Московского авиаузла. Так, утром 22 января утром было отменено и задержано 36 рейсов. В аэропорту «Домодедово» задержали семь из них, ещё 15 отменили. Во «Внуково» задержали пять рейсов, а в «Шереметьево» — девять.

Отметим, 23 января ежегодно отмечается народный праздник «Григорий-летоуказатель» или Григорьев день. Он получил свое название в честь святителя Григория Нисского, принявшего участие во II Вселенском Соборе. Его называли талантливым проповедником и богословом, оставившим после себя значительные теологические труды. Православная церковь в этот день чтит память святителя Григория, а в народе праздник называют «Григорий-летоуказатель».

В старину считалось, что с 23 января начиналась подготовка к весенним посевным работам, люди проверяли инвентарь и перебирали зерно. По погоде в Григорьев день определяли, какой будет погода летом, поэтому внимательно следили за изменениями в погоде.

В старину мужчины выезжали в этот день в поле на санях, чтобы «задержать» снег. Для этого они заранее готовили специальные защитные ограждения из ивовых ветвей. Задерживать снег в полях нужно было для того, чтобы весной земля хорошо напиталась влагой.

С праздником связаны народные приметы и указания: «задержи снег на полях зимой, будешь с хлебом осенью», «сухой снег — в этом году ждать сухого лета», «если в день Григория Летоуказателя дует ветер с юга, значит, в июне будут часто идти грозы и дожди», «если иней на деревьях — к сырому году, холодному лету», «если на Григория много снега — будет много хлеба».

Отметим, 22 января в Москве и области выпало большое количество снега. Согласно прогнозам синоптиков, днём 23 января также ожидается небольшой снег, температура воздуха опустится до минус 10 градусов, ветер юго-западный 3— 8 м/с. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 757 мм рт. ст. В ночь на 24 января похолодает уже до минус 14 градусов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, морозная погода в Москве будет стоять до 25 января, ближе к концу недели в столице станет теплее.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

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