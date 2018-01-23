В Карачаево-Черкесии в 2018 году пройдет пробная перепись населения
Черкесск, 23 января, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Карачаево-Черкесия в наступившем 2018 году станет участником пробной переписи населения. Республику наряду с еще девятью субъектами РФ включили в план мероприятий, во время которых будут отрабатываться механизмы переписи населения всей России, запланированной на 2020 год, передает 23 января корреспондент ИА REGNUM.
По словам главы Росстата РФ Александра Суринова, пробная перепись населения будет проводиться с 1 по 31 октября 2018 года. В ходе нее будут опробованы различные схемы сбора сведений о населении, в том числе в электронной форме. Главная цель пробного мероприятия — подготовка к Всероссийской переписи, которая состоится в эти же даты, но двумя годами позже.
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С помощью пробной переписи управление статистики планирует оптимизировать финансовые затраты, подобрать самый подходящий формат взаимодействия с гражданами и подготовиться к возможным проблемам в ходе нее.
Как отметили в ведомстве, кроме Карачаево-Черкесии в пробной переписи будут участвовать Москва, Санкт-Петербург, Новгородская, Иркутская и Сахалинская области, Камчатский и Красноярский край, а также Якутия.
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Напомним, о предстоящей в 2020 году Всероссийской переписи населения объявил своим указом в ноябре 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев. На это масштабное мероприятие планируется направить около 50 млрд рублей.
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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Росстат внес поправки в закон «О всероссийской переписи населения», согласно которым перепись должна стать обязательной для всех жителей страны — граждан Российской Федерации, лиц без гражданства и временно находящихся на территории страны. Этими поправками также устанавливалось наказание в виде штрафа за отказ участвовать в переписи либо отвечать на какие-либо вопросы (кроме вопроса о национальности).