Черкесск, 23 января, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Карачаево-Черкесия в наступившем 2018 году станет участником пробной переписи населения. Республику наряду с еще девятью субъектами РФ включили в план мероприятий, во время которых будут отрабатываться механизмы переписи населения всей России, запланированной на 2020 год, передает 23 января корреспондент ИА REGNUM.

UFC111 Карачаево-Черкесия

По словам главы Росстата РФ Александра Суринова, пробная перепись населения будет проводиться с 1 по 31 октября 2018 года. В ходе нее будут опробованы различные схемы сбора сведений о населении, в том числе в электронной форме. Главная цель пробного мероприятия — подготовка к Всероссийской переписи, которая состоится в эти же даты, но двумя годами позже.

Читайте также: Названы сроки проведения Всероссийской переписи населения

С помощью пробной переписи управление статистики планирует оптимизировать финансовые затраты, подобрать самый подходящий формат взаимодействия с гражданами и подготовиться к возможным проблемам в ходе нее.

Как отметили в ведомстве, кроме Карачаево-Черкесии в пробной переписи будут участвовать Москва, Санкт-Петербург, Новгородская, Иркутская и Сахалинская области, Камчатский и Красноярский край, а также Якутия.

Читайте также: Перепись населения в РФ пройдет в октябре 2020 г

Напомним, о предстоящей в 2020 году Всероссийской переписи населения объявил своим указом в ноябре 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев. На это масштабное мероприятие планируется направить около 50 млрд рублей.

Читайте также: Росстат предложил сделать перепись населения обязательной

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Росстат внес поправки в закон «О всероссийской переписи населения», согласно которым перепись должна стать обязательной для всех жителей страны — граждан Российской Федерации, лиц без гражданства и временно находящихся на территории страны. Этими поправками также устанавливалось наказание в виде штрафа за отказ участвовать в переписи либо отвечать на какие-либо вопросы (кроме вопроса о национальности).