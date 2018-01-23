Москва, 23 января, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле глубоко сожалеют об отсутствии российских спортсменов Антона Шипулина, Сергея Устюгова и Виктора Ана в числе участников Олимпиады-2018.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Мы действительно видели эти удручающие новости в сообщениях СМИ. Действительно, мы глубоко сожалеем в этой связи, если действительно такие решения приняты», — сказал Песков журналистам.

«Надеемся, что так или иначе ситуация будет проясняться, потому что, конечно, в ограниченном режиме, но все-таки контакты с МОК осуществляются. Мы надеемся, что в ходе этих контактов удастся прояснить ситуацию с упомянутыми нашими именитыми спортсменами», — добавил Песков.

Напомним, 23 января первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что биатлонист Антон Шипулин, лыжник Евгений Устюгов и шорт-трекист Виктор Ан не попали в список потенциальных участников зимней Олимпиады-2018.

Читайте также: Шипулин, Устюгов и Ан отсутствуют в списке потенциальных участников ОИ-2018