Симферополь, 23 января, 2018, 13:17 — ИА Регнум. Власти Крыма регулярно выставляют на продажу бывшую собственность украинского олигарха Игоря Коломойского, буквально уговаривая многих потенциальных покупателей заключить сделку, но пока желающих не нашлось. Об этом 23 января журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На продажу

По его словам, за последние два года в регионе продали активов Коломойского всего на 1,8 млрд рублей, в то время как общая сумма задолженности перед бывшими вкладчиками «Приватбанка» составляет более 5 млрд рублей.

«Заправки дважды выставляли на аукцион, но заявок на приобретение не было. Мало того, мы сами привлекаем инвесторов, многих из них приходится уговаривать, связываться в ручном режиме, рассылать документы и предложения. Но покупательская способность, к сожалению, оставляет желать лучшего. Думаю, что после окончания президентской кампании рынок оживится. Обычно у нас основные покупки происходят к лету», — отметил глава РК, подчеркнув, что в крымском правительстве готовы снизить стоимость объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти республики уже продали более 30% активов украинского олигарха Игоря Коломойского и выплатили вкладчикам «Приватбанка» 1,8 млрд рублей. В частности, на полуострове в 2014 году были национализированы десятки объектов, ранее принадлежавших Коломойскому, включая офисы «Приватбанка», автозаправки и крупнейшие санатории. По оценкам некоторых экспертов, олигарх потерял в Крыму около 2 млрд долларов.

В 2016 году РК продала шесть объектов бывшего имущества Коломойского. Самым крупным из объектов стал санаторий «Форос», стоимость которого составила 1,5 млрд руб. Теперь вкладчики «Приватбанка» в Крыму получают средства сверх гарантированных государством за счёт продажи имущества кредитной организации и самого бизнесмена.

В конце 2017 года также проходили аукционы по продаже имущества Коломойского: на торги были выставлены 24 АЗС, совокупная стоимость которых — около 600 миллионов рублей. Но желающих купить данные активы пока не нашлось.

По словам министра имущественных и земельных отношений РК Анны Анюхиной, на торгах также хотят продать бывшие здравницы олигарха.

«Есть объекты санаторно-курортного комплекса. В Ялте это санатории «Энергетик», «Массандра». Надеемся, что в этом году сможем выполнить план и получить в бюджет республики ещё порядка 500 миллионов рублей», — подчеркивал в декабре 2017 года глава минимущества РК.

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На имущество Коломойского в Крыму пока не нашлось покупателей