Вашингтон, 23 января, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Власти США выступили 23 января с предупреждением о возможном цунами, которое может последовать за сильным землетрясением в штате Аляска, сообщает британская BBC.

AlaskaTrekker Аляска

По информации Национального центра США по предупреждению о цунами, предупреждение касается побережья Британской Колумбии и Аляски.

В экстренном сообщении служб указывается, что людям, находящимся в зоне стихийного действия, необходимо укрыться на возвышенностях.

Напомним, мощное землетрясение силой 8 баллов произошло утром 23 января в 300 км на юго-восток от города Кодияк, расположенного на Аляске.