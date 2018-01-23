Симферополь, 23 января, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Инвестиционный проект по созданию игорной зоны в Крыму перенесли на сентябрь 2019 года, при этом окончательное решение по поводу места создания объекта ещё не определено. Об этом 23 января журналистам рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Участок находится на объектах, которые уже были приобретены в частную собственность. Сейчас изучается геология, возможность строительства в этих местах. К сентябрю 2019 года игорная зона должна функционировать», — отметил глава региона.

По его словам, окончательное решение по поводу места создания объекта ещё не принято, рабочая группа должна это сделать к февралю.

Власти республики отказались от идеи создания игорной зоны на территории санатория «Жемчужина» в Ялте, поскольку отдали её в аренду частной компании под строительство пятизвёздочной гостиницы стоимостью более одного миллиарда рублей.

Глава РК также отметил, что уже определён оператор будущей игорной зоны, но его имя не разглашается из-за действующих международных санкций.

«Частный инвестор готов зайти на реализацию проекта. Оператор определён, но есть санкционные нюансы, поэтому сохраняем режим инкогнито в отношении того, кто это будет делать», — уточнил Сергей Аксёнов.

Напомним, с июля 2009 года на всей территории России, кроме специально выделенных зон, запрещён игорный бизнес. Правительство выделило четыре игорные зоны: одна в районе Владивостока, другая на Алтае, третья — под Калининградом, четвертая — на Азово-Черноморском побережье Кавказа.

В 2016 году границы крымской игорной зоны были определены в пределах санатория «Жемчужина». Жители посёлка Гаспра поддержали её создание, проголосовав за изъятие участка в 17 га из границ населённого пункта.

Планировалось, что её строительство начнётся в 2017 года. Тогда же глава РК отмечал, что не может повлиять на сроки строительства, так как частный инвестор до сих пор корректирует свои планы.

«В данном случае планируется проектирование завершить до конца этого года и на следующий год приступить к строительно-монтажным работам», — говорил в 2016 году Сергей Аксёнов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января власти РК отдали в аренду землю санатория «Жемчужина» в южнобережном посёлке Гаспра под строительство пятизвёздочной гостиницы.

«Передать в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания инфраструктурных проектов» («УКИП») недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности Республики Крым. Имущество передается в аренду с целью строительства гостиничного комплекса со спа-центром в посёлке Гаспра, мыс Ай-Тодор», — отмечается в тексте распоряжения.