Москва, 23 января, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Дочернее предприятие концерна «Daimler AG» в России, компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 6639 автомобилей Mercedes-Benz А-/В-/С-/CLA-/GLA-/GLC-классов, реализованных с 2012-го по 2014 год в связи дефектом срабатывания подушки безопасности водителя, сообщает 23 января пресс-служба Росстандарта.

Автомобили Mersedes-Benz

На автомобилях указанных моделей специалистами компании будет выполнена проверка и, при необходимости, доработка рулевой колонки.

Сотрудники официальных дилеров Mercedes-Benz в России сообщат владельцам Mercedes-Benz А-/В-/С-/CLA-/GLA-/GLC-классов, соответствующих условиям отзыва, посредством писем и телефонных звонков о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Все ремонтные работы на отзываемых автомобилях осуществляются бесплатно для их владельцев.

Напомним, что регулярно проводимые профилактические отзывы производителями своих реализованных автомобилей свидетельствуют о высоком уровне производственной культуры и ответственности компаний перед своими клиентами. Обнаруженные посредством обратной связи со своими сервисными центрами технические неисправности, способные при определённом стечении обстоятельств угрожать безопасности владельцев автотранспортных средств, становятся основанием для отзыва той или иной партии автомобилей.

Следует отметить, что ведущие производители автмобилей премиальных марок всегда очень оперативно проводят мероприятия по отзыву и ремонту своих автомобилей в интересах их владельцев.