Анкара, 23 января, 2018, 13:00 — ИА Регнум. Полиция Турции арестовала 42 человека, в числе которых прокурдский политический деятель, сообщает 23 января Reuters.

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

Причиной задержания стало, по мнению правоохранительных органов, распространение террористической пропаганды при помощи социальных сетей.

В настоящее время Турция проводит военную операцию против курдов на территории Сирии, в этой связи нежелательная активность прокурдских сил представляет для нее особенную угрозу.

Рейды проводились преимущественно в провинции Измир, где было ранее арестовано порядка 70 человек по аналогичному обвинению.

Напомним, вооруженные силы Турции начали военную операцию против курдских ополченцев в Сирии, поводом к тому стало заявление США о желании создать приграничную армию из курдских формирований.

После агрессии со стороны Анкары, Вашингтон поспешил дезавуировать свои заявления, подчеркнув, что больше не будет оказывать курдам поддержки.