Чебоксары, 23 января, 2018, 12:55 — ИА Регнум. В столице Чувашии около 90% транспортных средств на муниципальных маршрутах оснащены терминалами для безналичной оплаты, при этом ряд маршрутчиков продолжают работать без терминалов, в том числе устанавливая свои цены за проезд. Таких маршрутов в городе пять, договоры с перевозчиками мэрия расторгла. Разбирательства ушли в суды, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Шалин Маршрутные такси

Данный вопрос был поднят на планёрке в столичной администрации. По данным мэрии, в настоящее время перевозчиками приобретено 845 терминалов для безналичной оплаты проезда единой транспортной картой (ЕТК), ими оснащены почти 90% транспортных средств. Если троллейбусы и автобусы принимают транспортные карты, то терминалы для приёма ЕТК установлены не во всех маршрутках.

«Ряд перевозчиков на маршрутах №№ 32, 41, 49, 51, 65 игнорируют требование по предоставлению пассажирам права на безналичную оплату. Администрацией города Чебоксары договоры с перевозчиками по данным маршрутам расторгнуты, в настоящее время идут судебные процессы», — говорят в администрации Чебоксар.

Сити-менеджер столицы Чувашии Алексей Ладыков признаёт, что город недоработал.

«Не все перевозчики ставят эти терминалы, что по большому счёту не даёт возможность жителям экономить денежные средства. Одно дело ты платишь 18 рублей, другое дело — 22», — отмечает глава администрации, поручив усилить контрольные мероприятия.

По данным мэрии, в IV квартале 2017 года в Чебоксарах совместно с полицией проведено 30 выездных мероприятий, проверено 345 маршруток. По результатам проверок составлено 38 актов за отсутствие у водителей карты маршрута, наличие незаполненных билетно-учетных листов, отсутствие мобильного терминала оплаты. Перевозчикам направлены предупреждения и претензии. Также составлено девять административных материалов за нарушение правил перевозок пассажиров, несоблюдения режима труда и отдыха водителя, управление транспортных с нечитаемыми регистрационными знаками, нарушение требований о проведении предрейсового контроля. Водителей штрафовали на суммы от 500 до 3 тыс. рублей.

Транспортный вопрос поднял в своём послании глава Чувашии Михаил Игнатьев, подчеркнув, что жители республики жалуются на многочисленные нарушения правил дорожного движения водителями маршруток. Кроме того, «они недовольны отсутствием терминалов и невозможностью оплаты проезда на отдельных маршрутах безналичным способом». Он констатировал, что «это ущемляет права граждан», так как «безналичная оплата проще и выгоднее для пассажиров»: поездка на городских маршрутах за безналичный расчет обходится на 18% дешевле, чем за наличный, а на пригородных — на 25%. Игнатьев поручил правительству совместно с муниципалитетами и контрольно-надзорными органами «комплексно оценить создавшуюся ситуацию и принять исчерпывающие меры до конца I квартала текущего года в целях защиты интересов граждан».

Напомним, с февраля 2017 года маршрутки в Чебоксарах перешли на безналичную оплату проезда, сохранив возможность наличной оплаты. Муниципальные власти поясняли, что в сфере пассажирских перевозок существуют признаки неформальной занятости: «не все средства проходят через кассу, что не со всех средств платятся налоги».

«По мнению экспертов, годовая выручка маршрутчиков в Чебоксарах превышает 2 млрд рублей, большая часть которых находится в теневом обороте. Поэтому нами было принято решение по стимулированию перевода оплаты за проезд на безналичный расчёт. Чтобы это не было критичным для населения, мы приняли переходный период, снизили цены по транспортной карте. А наличную оплату — наоборот, увеличили. И сегодня более 50% пассажиров ездят в общественном транспорте по безналичном расчету. Это дешевле и удобнее, не надо таскать в карманах мелочь», — заявлял ранее Алексей Ладыков.