Эр-Рияд, 23 января, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Несколько одногорбых верблюдов, принимавших участие в традиционных для Саудовской Аравии смотрах этих животных — «конкурсе красоты», — были дисквалифицированы судьями из-за того, что их владельцы использовали ботулотоксин, известный также как ботокс, для повышения их привлекательности, сообщает британское агентство Reuters.

Верблюд

«Верблюд — это символ Саудовской Аравии», — подчеркнул ведущий судья верблюжьего шоу Фавзан аль-Мади.

«Раньше мы сохраняли его из необходимости, сейчас же мы сохраняем его для времяпрепровождения», — добавил он.

Королевство в последнее время переживает значительные изменения: в стране открывают первые за несколько десятилетий кинотеатры, планируется разрешить женщинам садиться за руль, а также диверсифицировать экономику. Для сглаживания процесса реформ власти Саудовской Аравии подчеркивают традиционные аспекты своей культуры.

В связи с этим власти стали придавать большое значение верблюжьему фестивалю, который в этом году проводится не в отдаленной пустыне, а в пригороде Эр-Рияда, где для мероприятия было возведено специально сооружение.