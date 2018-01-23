Ярославль, 23 января, 2018, 12:46 — ИА Регнум. Власти Ярославля проанализировали уровень безопасности дорожного движения в областном центре и составили список самых аварийных участков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook «Дороги Ярославля» В ночь на 23 января в ДТП попала «Скорая»

В него вошли 33 объекта:

Юго-западная окружная дорога (улица Нефтяников, пешеходный переход в районе домов №№ 25,27)

Тутаевское шоссе (регулируемый переход в районе остановки общественного транспорта «Больница № 9», участок у домов д.29, д.29а)

Проспект Авиаторов (перекресток с проспектом Машиностроителей)

Ленинградский проспект (участки от остановки общественного транспорта «Депо» до выезда от ТЦ «Магнит», перекресток с улицей Елены Колесовой, перекресток с улицей Урицкого, перекресток с проспектом Дзержинского, перекресток с улицей Бабича)

Московский проспект (перекресток с улицей Малой Пролетарской, перекресток с Суздальским шоссе, перекресток с улицей Калинина)

Проспект Октября (перекресток с улицей Республиканской, перекресток с улицей Победы, перекресток с проспектом Ленина, регулируемый переход в районе остановки общественного транспорта «Онкологическая больница», перекресток с Тутаевским проездом, перекресток с улицей Советской)

Улица Победы (перекресток с улицей Республиканской, Октябрьская площадь), проспект Фрунзе (перекресток с улицей Чернопрудной),

Улица Носкова,(д.8, д.10, д.31)

Тормозное шоссе (д.1, д.14)

Красная площадь

Улица Б. Октябрьская (перекресток с улицей Володарского, перекресток с улицей Победы)

Проспект Машиностроителей (перекресток с улицей Серго Орджоникидзе)

Улица Свободы (перекресток с улицей Победы, перекресток с улицей Городской вал)

Проспект Толбухина (перекресток с улицей Свердлова)

Октябрьский мост

Улица Чкалова (перекресток с улицей Чехова).

За 9 месяцев 2017 года в городе Ярославле зарегистрировано 603 ДТП, в которых 22 человека погибли и 736 получили ранения. Как отмечают составители списка, «неудовлетворительные дорожные условия» сопутствовали совершению 276 ДТП, в которых 10 человек погибли и 349 получили ранения.

Основными причинами, сопутствующими совершению ДТП, названы неровное покрытие и дефекты покрытия (18 ДТП), недостатки зимнего содержания (13 ДТП), отсутствие или плохая различимость горизонтальной дорожной разметки (74 ДТП), нарушение водителями правил дорожного движения (461 ДТП).

Количество ДТП по вине водителей возросло на 7,6%, в том числе по вине водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения, на 23,4%. Совершено 187 наездов транспортных средств на пешеходов, 109 из них по причине нарушения Правил дорожного движения водителями. На пешеходных переходах совершено 80 ДТП, в том числе 40 ДТП на регулируемых пешеходных переходах.