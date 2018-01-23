Россия и Вьетнам приумножат боевой опыт, Запад играет в войну: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 23 января, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Необоснованное обвинение: подробности процесса против авторов ИА REGNUM;
- Военный потенциал: Москва готова поделиться с Вьетнамом боевым опытом;
- Оговорка по Фрейду: президент Украины признал свою армию «оккупантом»;
- Британская провокация: Запад играет в войну у границ России;
- Рейтинг по-американски: Россия поднялась в списке лучших стран мира.