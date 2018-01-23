Киев, 23 января, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Азербайджанская фирма «АзВирт» займется строительством дорог на Украине, сообщает 23 января УНИАН.

Pxhere.com Новая дорога

Согласно сообщению, компания из Азербайджана намерена выйти на украинский рынок строительства дорог и объектов инфраструктуры. О конкретных проектах, которые будет реализовывать на Украине «АзВирт», в компании пока не объявили.

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Отмечается, что «АзВирт» уже работал над рядом крупных проектов, как в Азербайджане, так и в Европе. Компания занимается строительством и ремонтом улиц, проспектов, взлетно-посадочных полос, перронов, подъездных путей. Среди наиболее крупных проектов компании — трасса для Формулы-1.

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Напомним, по данным Мирового экономического форума, Украина занимает одно из последних мест в мире по качеству дорог. Так, Украина заняла 137-е место из 144 возле Монголии, Гвинеи, Гаити, Мозамбика и Молдавии. А по словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, 95% украинских дорог развалены.

Также глава украинского правительство заявлял, что на Украине качественные дороги будут проложены через 5−7 лет.