Москва, 23 января, 2018, 12:42 — ИА Регнум. В партии «Единая Россия» создается политическое управление, заявил в эфире радиостанции «Вести ФМ» секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

Флаг партии «Единая Россия»

«Сейчас мы его заново структурируем и создаем», — сообщил Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета также указал на то, что партийная повестка должна задаваться партией и реализовываться на уровне парламентов.

«Еще раз хочу повторить формулу — «Единая Россия» не «партия фракции», это «фракция партии». Это касается и федерального уровня, и наших региональных парламентов. Партийная повестка должна задаваться самой партией, а потом уже транслироваться и реализовываться на уровне парламента», — напомнил он.