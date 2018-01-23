Оренбург, 23 января, 2018, 12:51 — ИА Регнум. В интернете растёт популярность видеоролика с участием министра лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области Виктора Тонких и его подчинённых. В прологе к клипу уточняется, что ролик снят в рабочее время на рабочем месте при использовании служебной техники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

A. M.Tretyakov Капустник

В начале видео сотрудники в кабинете чокаются бутылками из-под пива и играют в карты. Деньги достают из мешка с надписью «Бюджет». Сотрудники переодеваются в женские наряды, используют в клипе предметы, похожие на оружие, исполняют импровизированный стриптиз на шесте. Виктор Тонких играет роль дирижера с нагайкой в то время, как его подчинённые выступают в роли оркестра. На опубликованном видео министр якобы разговаривает с губернатором по телефону и озвучивает подчинённым приказ в стихотворной форме о развитии внутреннего туризма. Также глава министерства зачитывает губернаторский указ о том, что надо произвести отлов и очеловечивание косматых чудовищ, которые объявились в лесах.

Корреспонденту ИА REGNUM не удалось получить комментарий в минлесхозе Оренбургской области. В правительстве Оренбурсгкой области ситуацию пока также не комментируют.

«Эхо Москвы в Оренбурге» сообщает, что видео включает в себя несколько роликов, которые были сняты в 2013 году к 8 Марта.