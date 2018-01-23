Москва, 23 января, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Властям Украины нужно дать четкий ответ по военной технике в Крыму. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Киев должен сказать да или нет», — заявил представитель Кремля журналистам.

При этом Песков добавил, что предложение руководства РФ забрать Украине военную технику из Крыма является официальным, поэтому дополнительных «уведомлений не нужно».

Напомним, 11 января 2018 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военную технику, которая осталась в Крыму. По словам главы государства, речь идет, в частности, о десятках кораблей и десятках боевых самолетов.

22 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции заявил, что официальный Киев отклоняет предложение Москвы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым был включен в состав Российской Федерации в марте 2014 года после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование крычан стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

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