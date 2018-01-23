Ярославль, 23 января, 2018, 12:23 — ИА Регнум. В Фонде содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области корреспонденту ИА REGNUM не смогли назвать итоговые цифры по выполнению ремонта в 2017 году. Между тем на портале «Реформа ЖКХ» Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» приведены данные по исполнению программы капремонта в регионе по состоянию на 1 января 2018 года. Согласно этим данным, выполнение программы в Ярославской области в 2017 году составило 87,2% — из запланированных 1 млрд 623,2 млн выполнено работ на 1 млрд 416,7 млн рублей.

Капремонт в Ярославле

Если верить этим цифрам, с капремонтом в области все хорошо, кроме того, за последние три месяца года в этом направлении удалось сделать впечатляющий рывок. На начала октября процент выполнения программы составлял лишь 34%. Об этом 11 октября на заседании правительства Ярославской области докладывал руководитель фонда капремонта Эдуард Потапов. Тогда, по словам Потапова было выполнено работ на 300 млн рублей и в работе было еще на 530 млн.

К сожалению, сопоставление этих данных дает больше вопросов, чем ответов. Например, если данные госкорпорации (а отчитывается туда все тот же региональный фонд) верны, то можно лишь восхищаться героизму ремонтников, успевших за три зимних месяца начать и выполнить работы на 586 млн рублей.

Данные по каждому дому, включенному в программу капремонта этого года, отражены на сайте фонда. Провести аналитику всех более чем полутора тысяч многоквартирных домов непросто, но выборочный анализ по городу Ярославлю свидетельствует, что отметка «дом сдан» стоит примерно на половине объектов. Что, мягко говоря, расходится с «московскими» данными.

Депутат Ярославской областной думы Василий Бобков, следящий за капремонтом в своем избирательном округе, говорит, что ситуация еще более неутешительная.

«Из 21 дома, подрядчиком на которых была компания «Дельта Констракшн», на 16 к работам даже не приступали. «Исполнителем» проведены голосования жильцов по переносу работ на 2018 год», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Василий Бобков.

Как все-таки сработал региональный фонд капремонта в 2017 году, к слову, собравший с жителей области 1,65 млрд рублей (по данным все того же сайта «Реформа ЖКХ) — ответ на этот вопрос хотелось бы услышать от руководства фонда.