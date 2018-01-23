Варшава, 23 января, 2018, 12:31 — ИА Регнум. В Польше обеспокоены эпидемиологической ситуацией с заболеваемостью туберкулёзом лёгких на Украине. По данным из зон конфликта на Украине, ситуация с заболеваемостью там просто катастрофична. Об этом в эфире радиостанции RMF FM рассказал главврач госпиталя болезней легких в польском Ярошовце Кшиштоф Гжесик.

George Hodan George Hodan Врач

Руководитель специального центра подчеркнул, что на Украине около 35 тыс. человек (только по официальным данным), болеют туберкулёзом.

«По имеющейся у нас информации, по крайней мере 35 тыс. человек страдают от туберкулеза, из которых почти половина пациентов с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. По неофициальным данным, на Украине около 600 тыс. больных», — подчеркнул Гжесик.

Также он сообщил, что полученная от польской гуманитарной группы, действующей на Украине в зонах конфликта информация «просто драматична».

«Мне кажется, слово «трагедия» не отражает того, что на самом деле происходит там», — добавил Гжесик.

Польские медицинские работники предупреждают, что число заболевших в Польше в ближайшее время может резко возрасти из-за эпидемии на Украине. Не секрет, что многие украинцы приезжают в Польшу на заработки, а безвизовый въезд сделал этот процесс практически бесконтрольным.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 30 августа 2017 года пресс-служба Роспотребнадзора отметила, что ситуация с туберкулезом на Украине вызывает тревогу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В ряде украинских регионов каждый год из 100 тысяч человек заболевают более 100.

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В ведомстве подчеркнули — проблема с туберкулезом на Украине нарастает с 1995 года, и с этого времени Всемирная организация здравоохранения помогает украинской стороне справиться с эпидемией, однако, не слишком эффективно.