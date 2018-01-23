Варшава, 23 января, 2018, 12:15 — ИА Регнум. О существовании в Польше фашизма как явления крупного масштаба заявил 23 января бывший президент республики, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса на своей странице в Twitter.

Rosiek.kub Польские правые

По его словам, фашизм в Польше — не отдельные «проявления» в деятельности неонацистов, как их представляют общественности лидер правящей партии «Закон и справедливость» (ЗИС) Ярослав Качиньский и премьер-министр Матеуш Моравецкий, а опасная проблема.

«У нас в Польше фашизм. Это не какие-то инциденты, как это пытаются представить полякам и миру Качиньский, Моравецкий и ЗиС. Вместо того чтобы решительно взяться за эту опасную проблему, только говорят о ней, одновременно пытаясь вычеркнуть меня из истории», — написал Валенса.

Таким образом он отреагировал на скандал, который разгорелся в Польше после показа телеканалом ТВН результатов журналистского расследования деятельности неонацистских групп в стране.

Напомним, журналисты проникли на одно из мероприятий неонацистов и сняли на скрытую камеру праздник в честь дня рождения Гитлера. На представленных кадрах участники мероприятия прославляют основоположника нацизма, при этом одеваются в мундиры вермахта и широко используют нацистскую свастику.

В свою очередь, польская прокуратура начала расследование по факту «публичной пропаганды фашизма или другого тоталитарного строя». После выхода фильма деятельность неонацистов осудили многие официальные лица Польши, а указанный Валенсой Моравецкий заявил, что «пропаганда фашизма или других тоталитарных режимов представляет собой прежде всего попрание памяти предков и их героических усилий в борьбе за справедливую и свободную от ненависти Польшу».

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