Киев, 23 января, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Ветку киевского метро от станции «Сырец» до жилого массива «Виноградарь» построят в столице Украины за 6,323 млрд гривен ($220 млн), сообщают 23 января «Украинские новости».

Metro.kiev.ua Киевское метро

Согласно сообщению, соответствующий тендер на строительство ветки метрополитена был объявлен в украинской системе публичных закупок ProZorro. Первоначальная цена тендера объявлена 6,323 млрд гривен ($220 млн) с возможностью понижения с шагом 0,5% или 31,6 млн гривен ($1,09 млн).

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Заявки на участие в тендере будут приниматься до 19 февраля 2018 года, торги продлятся до 27 марта. Строительство участка предполагает работу на территории двух районов Киева: Шевченковском и Подольском.

Напомним, ранее Киевская городская администрация утвердила технико-экономическое обоснование строительства ветки метро от станции «Сырец» до жилмассива «Виноградарь». В обосновании стоимость работ указана 7,73 млрд гривен ($270 млн), общая стоимость проекта — 11,186 млрд гривен ($390 млн).

Длина новой ветки составит 7,39 км, закрытый участок будет длиной 1,3 км.

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