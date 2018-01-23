Москва, 23 января, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Российский рубль 23 января начал торговую сессию с укрепления. И к доллару, и к евро российская валюта выросла примерно на 0,2%, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Сегодня по состоянию на 11:00 по мск рубль в паре с долларом торгуется на отметке 56,40, в паре с евро — на отметке 69,10», — привела цифры эксперт.

Стимул для роста рублю дала позитивная динамика нефтяных котировок: баррель Brent с вечера 22 января прибавил больше 1% и теперь торгуется у отметки $69,30 за баррель.

«Нефть дорожает на фоне намерений стран-участников ОПЕК + продлить действие соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2018 года, а также благодаря повышению прогноза глобального экономического роста от МВФ», — пояснила Кулакова.

Есть и внутренний фактор, способствующий укреплению рубля. Так, в России проходит очередной налоговый период, в ходе которого рубли традиционно пользуются повышенным спросом.

«С учетом всех обстоятельств можно предположить, что рубль 23 января будет чувствовать уверенно.

Дневной диапазон колебаний курса доллара останется на уровне 56,20−56,60, курса евро — на уровне 68,90 — 69,30», — считает эксперт.

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