Калуга, 23 января, 2018, 11:42 — ИА Регнум. Восьмиквартирный деревянный жилой дом на Парковой улице в Обнинске Калужской области загорелся от неисправной электропроводки вечером, 22 января. По информации Главного управления МЧС России по региону, пламя быстро охватило здание.

40.mchs.gov.ru Тушение пожара в Обнинске

Пути эвакуации были отрезаны, и жильцам пришлось прыгать из окон второго этажа. Возгорание тушили семь пожарных расчётов.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM следователь следственного отдела по городу Обнинск СУ СК России по Калужской области Евгения Иванова, в результате пожара погиб 57-летний мужчина, проживавший в квартире второго этажа, где и начался пожар. 28-летняя женщина выпрыгнула из окна второго этажа и была госпитализирована в больницу с переломом бедра.

Эвакуированные жильцы сгоревшего дома, среди которых есть несколько детей, были временно размещены в городском интернате «Надежда». По данному факту следователем регионального СК России проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Между тем, с начало недели это уже второй случай в регионе с гибелью людей на пожаре. Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в городе Киров произошёл пожар в частном жилом доме, в результате которого погибли два человека — 64-летняя женщина и её 34-летний сын. По предварительным данным причиной возгорания послужила неисправность электропроводки.