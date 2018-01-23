Калуга, 23 января, 2018, 11:51 — ИА Регнум. В Калужской области общая собираемость взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за одиннадцать месяцев 2017 года превысила 100%, сообщает 23 января корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального кабинета министров.

Jim Derby Ремонт

На встрече отмечалось, что начиная с 2014 года, когда стартовала программа капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области, было отремонтировано 1 259 многоквартирных домов, общей площадью 2,6 млн кв. метров на сумму 2,43 млрд рублей. Улучшены условия проживания более 118 тыс. человек.

По словам директора регионального Фонда капитального ремонта Александра Басулина, в течение 2015 и 2016 годов собираемость взносов повысилась до 79%, но при этом одновременно увеличивалась задолженность. В 2017 году, в целях повышения собираемости взносов и, в первую очередь, погашения долгов предыдущих периодов Фондом проводилась активная претензионная работа. В частности, в платежных документах выставлялись требования о необходимости погашения задолженности во избежание судебных разбирательств, начислялись пени за несвоевременную и неполную оплату взносов, муниципальным образованиям направлялись списки с поадресным перечнем должников для проведения с ними разъяснительной работы.

В итоге в 2017 году удалось повысить общую собираемость взносов с 83,4% (по итогам 2016 года) до 101,3% (за 11 месяцев 2017 года). Для погашения задолженности и увеличения собираемости взносов Фондом предложено совместной с главами муниципалитетов продолжить претензионную деятельность с должниками путём самостоятельного обращения в суды до полного погашения задолженности и активизировать разъяснительную работу.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области проведёт 25 электронных аукционов по выбору проектировщиков в 2018 году.