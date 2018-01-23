Москва, 23 января, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Компания «Яндекс» и Тель-Авивский университет (ТАУ) договорились о сотрудничестве. Филиал Школы анализа данных (ШАД) начнет работать в Израиле осенью 2018 года, сообщает 23 января пресс-служба компании.

Тель-Авивский университет

Курс машинного обучения и анализа данных рассчитан на один год и предназначен для студентов, аспирантов и молодых специалистов, желающих получить дополнительное образование в сфере искусственного интеллекта. В числе дисциплин курса — анализ данных и текстов, машинное обучение, компьютерное зрение.

Филиал ШАД будет сотрудничать с факультетом компьютерных наук. При поддержке «Яндекса» в Тель-Авив будут приезжать эксперты и лекторы из разных стран, а учащиеся смогут получать стипендию.

По словам генерального директора группы компаний «Яндекс» Аркадия Воложа, подготовка специалистов по машинному обучению для международного сообщества — лишь одна из целей проекта. Компания намерена находиться на передовом крае разработок в области искусственного интеллекта и формировать его будущее.

ШАД продолжает традиции советской математической школы, позволившей России обладать многими современными технологиями, пояснили в пресс-службе. Школа начала работать в 2007 году и за прошедший период подготовила более 600 специалистов в области информационных технологий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании анонсировали новый сервис «Яндекс.Еда», который позволит пользователям заказывать и еду из ресторанов. Кроме того, в двух регионах РФ — Ростовской области и Красноярском крае — начал работать сервис «Яндекс.Попутка». С его помощью смогут найти друг друга водитель и пассажир, которым нужно ехать в одну сторону.

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