Сочи, Краснодарский край, 23 января, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Жители ряда посёлков и микрорайонов Сочи сидят без воды. Коммунальный ресурс пришлось отключить из-за аварии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал», водоносная станция-2 водозабора Адлера была остановлена сегодня утром, 23 января, из-за повреждения магистрального водовода.

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Уточняется, что утечка была обнаружена на водоводе диаметром 800 мм по улице Медовой.

По данным МЧС, в зону отключения попали почти 6,3 тыс. человек. Однако по последним данным, воды нет в домах у почти 10 тыс. местных жителей.

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В Темрюке на Кубани прорвало центральный водовод: целый город без воды

Так, коммунальный ресурс отключён частично в посёлках Адлер, Хоста и Кудепста. Также без воды пока остаются жители микрорайона Мацеста (по улицам Есауленко, Благодатная, Курортный проспект, Лесная) и в селе Раздольное. К социально значимым объектам организован подвоз воды.

Последствия аварии уже ликвидируют сотрудники водоканала. В МЧС региона сообщили, что ориентировочно завершить работы планируется к 20:00 23 января.

Как сообщало ИА REGNUM, целый день без воды пришлось провести и около 30 тыс. жителям Темрюка Краснодарского края. Это почти две третьих населения всего города. Сразу несколько прорывов было обнаружено на центральном водоводе в июне 2017 года. Как уточнили в мэрии, центральный водовод, обеспечивающий город Темрюк водой, вышел из строя в результате длительной эксплуатации.