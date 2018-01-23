Ярославль, 23 января, 2018, 11:13 — ИА Регнум. В Ярославле разработали программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2018−2026 годы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В соответствии с ней, уровень автомобилизации в областном центре к 2027 году вырастет как минимум в два раза.

Пробки в Ярославле становятся привычными

Как отмечается в программе, парк автомобилей в Ярославле растет ежегодно. На 1 января 2017 на территории города зарегистрировано 182 054 единицы автотранспортных средств (в том числе мототранспортных средств, прицепов и полуприцепов). Количество грузовых автомобилей составляет 19 561 единицу, легковых — 150 587 единиц, автобусов — 2 266 единиц. Согласно Генеральному плану города Ярославля, Региональным нормативам градостроительного проектирования Ярославской области расчетный уровень автомобилизации составляет 250 легковых автомобилей на 1000 жителей, что соответствует одному парковочному месту на 100 м 2 общей площади квартир жилого дома (постановление мэрии города Ярославля от 09.03.2017 № 347).

Уровень автомобилизации по данным ГИБДД Ярославской области на 1 января 2017 года составил уже 300 транспортных средств на 1000 жителей.

Как отмечают авторы программы, прогноз уровня автомобилизации в Ярославле основан на динамике роста зарегистрированных транспортных средств, прогнозных демографических показателях и сложившихся социально-экономических условиях. В среднесрочной перспективе планируется рост легкового автотранспорта и грузового транспорта в среднем ежегодно на 2% или 3011 единиц легкового автотранспорта и 391 единица грузового. Уровень автомобилизации также вырастет к 2027 году до уровня 700 автомобилей на 1000 человек.