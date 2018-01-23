Обнинск, Калужская область, 23 января, 2018, 10:59 — ИА Регнум. 23 января в Обнинске Калужской области до 20 рублей увеличивается тариф на проезд в городском маршрутном транспорте. В автобусах муниципального предприятия ПАТП цена билета на одну поезду останется прежней — 16 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации наукограда.

Admobninsk.ru В Обнинске подорожал проезд в маршрутках

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Начальник управления потребительского рынка, транспорта и связи Анна Красикова на планерке главы администрации города сообщила, что, согласно распоряжению Министерства конкурентной политики региона, максимальный тариф на проезд в городском маршрутном транспорте установлен не выше 20 рублей.

«В Обнинске сейчас пассажирские перевозки осуществляют 11 частных компаний-перевозчиков и одно муниципальное предприятие ПАТП. Частные перевозчики свои тарифы устанавливают самостоятельно, а муниципальному предприятию тариф согласовывает администрация города Обнинска, — пояснила Анна Красикова. — Информация о повышении тарифов будет вывешена в городских маршрутках».

Между тем, власти города нашли возможность сохранить цену за проезд на муниципальном транспорте на уровне 16 рублей.

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В свою очередь глава горадминистрации Владислав Шапша попросил ужесточить требования к качеству работы перевозчиков и усилить контроль соблюдения графика движения и состояния автопарка, как муниципального транспорта, так и частных компаний.

«Люди получили возможность заработка, и их транспортные средства должны отвечать тем требованиям, которые прописаны в договорах. Привлекайте транспортную инспекцию и организовывайте совместные проверки», — подытожил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018 года тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах от 0% до 3,8%, что ниже среднегодовой инфляции. Так, со 2 января 2018 года стоимость билета «Единый» на 60 поездок составила 1765 рублей вместо 1700 рублей, а безлимитного на 30 дней — 2075 рублей вместо 2000 рублей.

Изменятся цены и на проезд на общественном транспорте. Так билет на 60 поездок на наземный транспорт дорожает на 44 рубля (сейчас 1150, станет 1194), безлимитный на сутки — на 8 рублей — с 210 на 218, на 365 дней поднимется на 700 рублей — с 18 200 до 18 900.

При этом стоит отметить, что подорожание не отразится на билетах на одну поездку, а также поездках с помощью бесконтактных технологий и проездных для школьников и студентов.

Напомним, 30 лет назад метро стоило пять копеек, сейчас стоит 55 рублей, в то время как литр бензина стоил 40 копеек, а сейчас 40 рублей. Если не брать в расчёт время деноминации 1997 года, то видно, что стоимость проезда в метро, автобусе, троллейбусе выросла в 1,1 тыс. раз, а стоимость литра бензина выросла только в 100 раз.