Ярославль, 23 января, 2018, 10:56 — ИА Регнум. В Ярославле следственные органы начали доследственную проверку нарушений, допущенных сотрудниками территориального управления Росимущества при реализации находящегося в федеральной собственности земельного участка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете Ярославской области.

Следственный комитет

В 2017 году прокуратурой области проведена проверка деятельности территориального управления Росимущества по Ярославской области.

В ходе проверки выявлен факт продажи юридическому лицу находящегося в федеральной собственности земельного участка площадью 2963 кв.м. по адресу Серго Орджоникидзе, 3.

Участок в Заволжском районе на улице был продан без проведения торгов.

Территориальный орган Росимущества в обоснование своих действий ссылался на предоставление земельного участка организации как собственнику расположенного на нем здания насосной станции площадью 42 кв.м. Прокуратура не поверила — площадь проданного участка несоразмерна площади здания насосной станции и необходимой для ее эксплуатации территории. Прокуратурой области в Арбитражный суд Ярославской области направлено исковое заявление о признании недействительными указанных сделок купли-продажи в части распоряжения земельным участком, применении последствий их недействительности.

Решением Арбитражного суда Ярославской области требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Постановлением Второго арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционные жалобы ответчиков — без удовлетворения. Земельный участок возвращен в федеральную собственность.

Но на этом дело не закончилось — следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области инициировано проведение доследственной проверки на предмет установления в действиях сотрудников территориального управления Росимущества наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.