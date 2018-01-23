Барнаул, 23 января, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Жители Алтайского края стали чаще вступать в брак (количество браков в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, увеличилось на 616 (12 101 брак), но инициатива приравнять сожительство к браку способна ухудшить эту статистику. Во всяком случае, об этом говорят многие, в том числе — депутат Барнаульской городской думы Оксана Молодых. В интервью ИА REGNUM она, в частности, заявила, что законопроект «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации» №368 962−7 хорош настолько же, насколько и плох.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Семейный отдых

«С одной стороны, он действительно может защитить фактического «супруга» как в имущественных спорах, так и в спорах по алиментным обязательствам. С другой, он также способен нанести «супругам» урон, причем за счет тех же защитных механизмов.

Например, прожили мужчина и женщина вместе два года без регистрации брака, появился ребенок. Затем семейные по факту отношения распались. Причем люди могут продолжать проживать в одном жилом помещении. Захотела женщина с ребенком встать на жилищный учет, а ей отказывают, так как посчитали метры, принадлежащие ее бывшему спутнику.

Есть риск, что фактический разрыв отношений не станет для органов власти очевидным. Много проблем может возникнуть по обязательствам одного из «супругов» перед банками. Проблемных сюжетов в самых разных ипостасях жизнь покажет очень много», — пояснила Оксана Молодых.

По её мнению, сейчас существует пусть не идеальная, но понятная для граждан система разрешения имущественных и алиментных споров. А принятие этого законопроекта приведет к снижению количества регистраций браков, может способствовать неразберихе, злоупотреблению правом, что в свою очередь спровоцирует серьезное увеличение числа судебных разбирательств.

«Выигрывать будет тот, кто сильнее юридически. Полагаю, что торопиться не стоит. Думаю, что законопроект получит отрицательное заключение правового управления, профильного комитета Государственной думы ФС РФ и принят не будет. Вместе с тем не исключаю, что в отдаленной перспективе законодатели могут вернуться к этому вопросу», — резюмирует депутат.

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Юрист Мария Доценко в этой инициативе Совета Федерации увидела ещё один подвох:

«Закон и сегодня предоставляет возможность (статья 264 ГПК РФС) подать в суд заявление об установлении факта состояния в фактических брачных отношениях. Новая псевдогарантия жёнам-сожительницам очень сильно развяжет руки, и они явно будут злоупотреблять своими правами. Моя многолетняя практика тому подтверждение: месть женщин за разбитое сердце не знает границ.

С другой стороны, мужчины и так боятся институт брака как огня, а тут — тем более будут бояться. Вряд ли эта инициатива увенчается успехом. Лучше бы в другое русло направить благие намерения наших законодателей, например в сферу обеспечения жильем детей-инвалидов», — отметила юрист в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Существует мнение, что своим появлением законопроект о сожительстве «обязан» тем специалистам (психологам и социологам), которые долгое время уверяли в полезности совместного проживания пары вне брака (мол, для лучшей «уживчивости» важно заранее узнать привычки, предпочтения и недостатки любимого человека). Однако не многие при этом задумывались о том, что чем дольше длится сожительство, тем труднее становится сделать шаг в сторону женитьбы.

Ведь это весьма удобно — пользоваться всеми преимуществами брака, оставляя при этом себе свободу выбора. Еще одно «спасибо» следует сказать тем, кто отменил курс «Этика и психология семейной жизни», который в 80-х годах проходили учащиеся всех общеобразовательных школ. На сегодня систематической работы в этом направлении не ведётся. Но, может быть, школьные психологи могли хотя бы частично заполнить эту брешь на уроках психологии и классных часах?

Напомним, законопроект, узаконивающий «фактические брачные отношения», внесен в Госдуму одним из членов Совета Федерации для того, чтобы такие отношения повлекли наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством.