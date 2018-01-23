Тутаев, Ярославская область, 23 января, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Установление завышенных комиссий в муниципальном предприятии Тутаевского района «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунальных услуг» было вызвано желанием руководства МУПа предотвратить финансовый крах и последующую ликвидацию МУП «РКЦ ЖКУ», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор АО «ЯрОблЕИРЦ» Любовь Новоселова.

Ярославская областная Дума Любовь Новоселова

Как уже сообщало ИА REGNUM, летом 2015 года МУП «РКЦ ЖКУ», которое являлось единственной организацией в границах Тутаевского района по оказанию услуги для ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний по организации и сбору платежей за жилищно-коммунальные услуги, установило сбор платы за жилищные услуги в размере от 7 до 11%. При этом постановлением главы Тутаевского муниципального района размер ставки комиссионного вознаграждения для МУП за организацию сбора платы за жилищные услуги определен в размере 5% от суммы собранных с населения средств.

«Повышенная ставка — 7−11% — для МУП «РКЦ ЖКУ» применялась только 4 (четыре) месяца — с сентября по декабрь 2015. За это время финансовое положение МУП «РКЦ ЖКУ» выровнялось и ставку с января 2016 вернули на прежнее значение 5%. Решение поднять ставку было согласовано со всеми участниками рынка и собственником МУП «РКЦ ЖКУ» Администрацией Тутаевского района», — сказала корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор АО «ЯрОблЕИРЦ» Любовь Новоселова, которая в 2015 году возглавляла МУП «РКЦ ЖКУ».

Ярославское УФАС считает, что действия МУП «РКЦ ЖКУ» по установлению монопольно высокой цены за начисление и сбор платежей за жилищные услуги в размере от 7 до 11% от суммы собранных средств ущемляет интересы субъектов предпринимательской деятельности, противоречат действующему законодательству. Антимонопольная служба постановила оштрафовать виновных на 475 000 рублей.

«Решение о сотрудничестве с МУП «РКЦ ЖКУ» принималось управляющими компаниями Тутаева в исключительных условиях, так как предприятию грозил финансовый крах и последующая ликвидация. Остановка деятельности МУП «РКЦ ЖКУ» повлекла бы увеличение нагрузки на весь рынок ЖКХ Тутаева. Решив кратковременно материально поддержать работоспособную структуру, участники рынка коммунальных услуг Тутаева снизили возможные издержки, размер которых не идет ни в какое сравнение с агентским вознаграждением МУП «РКЦ ЖКУ», — сказала корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор АО «ЯрОблЕИРЦ» Любовь Новоселова.

Директор областного расчетного центра заметила, что плата за услуги тутаевского РКЦ шла исключительно за счет управляющих компаний и эти расходы были заложены в бюджет компаний в раздел «Управление и содержание». Собственники жилья никакой дополнительно нагрузки не несли.