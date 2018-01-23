Красноярск, 23 января, 2018, 10:35 — ИА Регнум. В Красноярске, как в и других регионах Сибири, держатся сильные морозы. Однако в столице Красноярского края они сопровождаются «чёрным небом» или неблагоприятными метеоусловиями (НМУ).

Татьяна Иващенко Морозы в Сибири

Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), с 19 часов по местному времени 22 января до 19 часов 25 января в Красноярске сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности.

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Красноярцев это известие не обрадовало. Своими мыслями по этому поводу они делятся в соцсетях:

«Ну всё, до 25 января сидим по домам».

А вот как горожане шутят по поводу накрывших столицу края морозов:

«Ура! Потеплело! Всего-то минус 32!»

Однако в условиях установившейся морозной погоды порой бывает не до шуток. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минздраве, за истекшую неделю с признаками обморожения в медицинские организации края к врачам обратился 91 человек, в том числе четверо детей. В Красноярске за медицинской помощью обратились 36 человек, 26 направлены на амбулаторное лечение, 10 — госпитализированы.

В краевом главке МЧС сегодня, 23 января, ИА REGNUM проинформировали о том, что из-за морозов спасателям пришлось спешить на помощь к автолюбителям.

Поздно вечером 20 января на автодороге Ивановка — Шарыпово сломался автобус марки ПАЗ, следовавший в Туву. При этом температура в районе опустилась до минус 44 С. Пассажиров в автобусе не было. Сообщение получил диспетчер пожарно-спасательной части из поселка Дубинино Шарыповского района. Прибывшие на место вызова сотрудники МЧС попытались отбуксировать автобус в ближайший населенный пункт, но попытка не увенчалась успехом. Пришлось прибегнуть к помощи сотрудников дорожных служб. Водителя спасатели отвезли в подразделение и напоили горячим чаем. Автобус эвакуировали дорожные службы на следующее утро.

21 января вечером диспетчер центрального пункта пожарной связи Шарыповского гарнизона получил сообщение о том, что на автодороге Горячегорск — Шарыпово водитель иномарки не справился с управлением на скользкой дороге и съехал в кювет. На помощь водителю направили отделение муниципального поста пожарной охраны (МПО) поселка Горячегорск. Автомобиль вытащили из кювета. К счастью, водитель не получил повреждений и смог продолжить движение.

Также ночью понадобилась помощь автолюбителю на 10 километре автодороги Березовское — Горбы. Спасатели выяснили, что водитель-женщина на иномарке, решив сократить путь до дома, поехала по заснеженной проселочной дороге. Во время движения в темное время суток она не справилась с управлением, и машина съехала в кювет. Замёрзшую женщину отвезли в пожарную часть.

В ведомстве подчеркнули, что во всех случаях водители транспортных средств не пострадали.

Добавим, как сообщили ИА REGNUM в Западно-Сибирском УГМС, аномально холодная погода с минимальными температурами от минус 35 С и ниже сохранится с 24 по 28 января в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, а также в Алтайском крае и Республике Алтай. Местами прогнозируются сильные морозы от минус 40 С и ниже.

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Что касается красноярского «чёрного неба», так горожане называют периоды неблагоприятных метеоусловий, когда над Красноярском нависает густой смог. В 2017 году город прожил под «чёрным небом» 43,5 дня. В 2018 году первый режим НМУ в краевом центре действовал с 3 по 5 января, второй — с 20 по 22 января. Он был продлён до 25 января.

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